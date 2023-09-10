المايسترو فرانتز فيلسه موست يبدأ رحلة العلاج

المصدر: (فيينا - أ ف ب)

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أعلن قائد الأوركسترا النمساوي، المدير الموسيقي لأوركسترا كليفلاند، فرانتز فيلسه موست، اضطراره إلى إلغاء كل التزاماته اعتباراً من نهاية أكتوبر إلى نهاية العام الجاري، كي يتسنى له البدء بالخضوع لعلاج من مرض السرطان. وأفاد بيان نُشر في وقت متأخر أول من أمس على موقعه الإلكتروني، بأنه يعتزم معاودة أنشطته في يناير، أي عند انتهاء المرحلة الأولى من العلاج.

وأوضح البيان أن فرانتز فيلسه موست (63 عاماً) «خضع لعملية جراحية في الآونة الأخيرة لمعالجة ورم سرطاني، وسيحتاج إلى الخضوع لعلاج يتخلل التزاماته خلال الأشهر الـ12 إلى الـ16 المقبلة».

وأضاف أن «المرحلة الأولى لعلاجه تبدأ نهاية أكتوبر. ولسوء الحظ، بنبغي على فيلسه موست، الانسحاب من كل التزاماته اعتباراً من نهاية أكتوبر وحتى نهاية العام»، موضحاً أنه يعتزم قيادة الأوركسترا مجدداً في يناير.

وأكّد البيان أن «أطباءه واثقون من أن شفاءه سيكون تاماً». واضطر فيلسه موست خلال الصيف إلى أن يترك لبديل منه قيادة إنتاج جديد لـ «ماكبث»، في مهرجان سالسبورغ المرموق، الذي أوضح يومها أن السبب يعود إلى «مشاكل في العظام».