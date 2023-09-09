إعلامي يطالب باعتذار المطرب مصطفى قمر أو محاكمته

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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طالب الإعلامي المصري محمد الباز باعتذار المطرب الشهير مصطفى قمر أو محاكمته.

وأوضح الباز، أمس، خلال برنامجه «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، أن مطالبته جاءت على خلفية التراشق اللفظي المشتعل بين قمر والناقد الفني طارق الشناوي، بعد مهاجمة الأول للأخير بسبب إبداء رأيه في فيلم «أولاد حريم كريم» المعروض حالياً.

وكان الشناوي قد قال، في تصريحات إعلامية: «مصطفى قمر عايش على الزمن القديم، ومصطفى قمر في عز فشله كمطرب قرر أنه يعمل الفيلم»، ليردّ النجم الغنائي، عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»: «هو أنا مش طلبت منك تبعد عني أصلاً، وماتتكلمش عني.. طيب انت اللي جيبته لنفسك»، مؤكداً أن جمهور السينما الحقيقي الذي دخل الفيلم هو صاحب القرار.

من جهته، رأى محمد الباز أن رد مصطفى قمر على تصريحات الشناوي يستوجب محاكمته بتهمة السب والقذف، داعياً المطرب إلى الاعتذار للشناوي.

وقال: «في ناس شككت إن الكلام ده يكون كاتبه مصطفى قمر؛ لأنه إنسان رقيق ولطيف، ففجأة يتحول مصطفى قمر إلى بلطجي».

وأضاف: «أدعو مصطفى قمر إلى الاعتذار لطارق الشناوي»، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يرمم الصورة المرسومة للمطرب المحبوب.

يُذكر أن فيلم «أولاد حريم كريم» يمثل الجزء الثاني من «حريم كريم» الذي عُرض قبل 18 عاماً، ويشارك في بطولته مصطفى قمر، وداليا البحيري، وعلا غانم، وبسمة، وتيام مصطفى قمر، وهو من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.