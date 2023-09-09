الحزن يخيّم على أسرة الإعلامي المصري تامر أمين

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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خيَّم الحزن على أسرة الإعلامي المصري تامر أمين.

وأعلنت نور، ابنة تامر أمين، وفاة والدته بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت نور صورة لها مع جدتها، قائلةً: «انتقلت إلى رحمة الله جدتي الغالية عفاف يحيى»، سائلةً الجميع الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وتفاعل عدد من الإعلاميين مع الخبر المحزن، إذ علَّق الإعلامي معتز الدمرداش، عبر حسابه في «فيسبوك»، قائلاً: «خالص العزاء للإعلامي تامر أمين في وفاة السيدة الفاضلة والدته».

وكتب الإعلامي أحمد الطاهري، عبر «فيسبوك»: «خالص العزاء للزميل والصديق تامر أمين في وفاة المغفور لها والدته».

كما قال الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، عبر «فيسبوك»: «يشيَّع الجثمان ظهر غدٍ من مسجد السلام في مدينة نصر، خالص العزاء للأستاذ تامر والعائلة الكريمة».

الجدير بالذكر أن والد الإعلامي تامر أمين هو الإعلامي الراحل أمين بسيوني، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، وعضو اتحاد الكتاب ونقابة المهن السينمائية والمهن التمثيلية في مصر، ووالد الإعلاميين تامر أمين وعلاء بسيوني، وتوفي سنة 2016 عن عمر يناهز 83 عاماً، إثر أزمة صحية.