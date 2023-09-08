وفاة فنان شهير بعد عرض إحدى مسرحياته

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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توفي ممثل شهير بعد ختام عرض إحدى مسرحياته الفنية.

وأعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، اليوم، عبر صفحته الرسمية في «فيسبوك»، وفاة الفنان التونسي سعد المحواشي في أحد المستشفيات بالقاهرة.

وكان المحواشي قد أدى دور البطولة في العرض المسرحي «مايراوش» الذي شارك في المسابقة الرسمية لفعاليات الدورة 30 من المهرجان على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتعرَّض النجم الراحل لأزمة صحية أصيب خلالها بجلطة دماغية بعد يوم واحد من مشاركته في العرض، ليُنقل على الفور إلى المستشفى الذي لفظ فيه أنفاسه الأخيرة.

و«مايراوش» هي مسرحية من إنتاج المركز الوطني لفن العرائس بتونس، بطولة عدد من الفنانين: هيثم، ونانسي، وفاطمة الزهراء المرواني، وأسامة الماكني، وهناء الوسلاتي، وأسامة الحنايني، وضياء المنصوري، وإيهاب بن رمضان، ومن إخراج محمد منير العرقي.

يُذكر أن سعد المحواشي هو أحد مؤسسي المركز الوطني لفن العرائس بتونس، وعمل أستاذاً لتصميم العرائس بالمعهد العالي للفن المسرحي، وقدَّم العديد من الأعمال الفنية التي تتسم بالتنوع، أبرزها: «طبيب الضيعة»، و«الكسوة»، و«العرائسي».