أزمة جديدة لحسن شاكوش.. والسبب إيمان البحر درويش

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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لم تكد تمرُّ ساعات قليلة على انتهاء أزمة مؤدي المهرجانات المصري حسن شاكوش مع طليقته ريم طارق، حتى اشتعلت أزمة جديدة حوله، ولكن السبب هذه المرة المطرب إيمان البحر درويش.

فبعدما أعلنت ريم، انتهاء الخلافات التي نشبت بين الطرفين خلال الشهور الماضية، وكانت حديث منصات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية، كشف أحمد يحيى فايد، محامي أسرة الفنان إيمان البحر درويش، عن بلاغ مقدَّم إلى النائب العام المصري ضد شاكوش.

البلاغ يتهم شاكوش بنشر شائعة وفاة حفيد الموسيقار الراحل سيد درويش، الذي لا يزال يرقد في فراش المرض هذه الأيام بين توقعات النهاية الحزينة وآمال الشفاء.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج «خط أحمر» عبر قناة «الحدث اليوم»، كشف فايد تفاصيل البلاغ، موضحاً أن شاكوش نشر عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» شائعة الوفاة.

وقال: «بعد بوست حسن شاكوش، الدنيا اتخربت على أسرة الفنان إيمان البحر درويش»، مشيراً إلى أن «ناس كتير ذهبت للمنزل واتصلت بالأسرة، وكل وسائل الإعلام نقلت الخبر من صفحته».

وأضاف: «البلاغ ما زال قيد البحث في نيابة الدقي حتى الآن»، مؤكداً أن أسرة إيمان متمسكة بكل حقوقها ولن تتنازل عن بلاغها.

وكانت أمنية، ابنة إيمان البحر درويش، قد سارعت بنفي خبر وفاة والدها، قائلةً عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»: «خبر وفاة بابا غير صحيح».

يُذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت قد أعلنت، في وقت سابق، تكفُّلها بعلاج الفنان إيمان البحر درويش، بعدما كشفت ابنته تدهور حالته الصحية.

وأكدت الشركة، في بيان، أنها على تواصل مع أسرة الفنان الشهير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيداً لتوفير أفضل السبل العلاجية.

ومن جانبه، برَّر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، عدم تواصل أي من أعضاء مجلس النقابة مع إيمان البحر درويش، بأن هاتفه خارج نطاق الخدمة، لافتاً إلى عدم تمكّنه من معرفة رقم ابنته أمنية التي لا ترد على رسالته عبر «فيسبوك».

وقال كامل، حينها، عبر «فيسبوك»: «أتقدم بخالص الدعاء بالشفاء للفنان الكبير إيمان البحر درويش، وأعلن أنه منذ الساعة الواحدة ليلاً وصلتني رسائل من بعض السادة الزملاء الصحفيين تتضمن صورة للفنان على فراش المرض، وقمت بالاتصال بكل من أعرفهم، بل وناشدت على صفحتي الخاصة كل الزملاء بالمجتمع الموسيقي للاستدلال عن رقم الفنان إيمان البحر، أو رقم ابنته».

وأضاف: «بمجرد أن وصلني رقمان تحديداً، قمت بالاتصال بهما على الفور، وكان أحدهما مغلقاً، والثاني لم يتم الرد عليه نهائياً، ثم أرسلت رسالة على صفحة السيدة أمنية نجلته، وأيضاً لم يتم الرد على الرسالة».