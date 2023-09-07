ألبوم لـ«رولينغ ستونز» بأغنيات أصلية

المصدر: (لندن ـــ أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت فرقة «رولينغ ستونز» أمس عن تفاصيل أول ألبوم مسجل لها في الاستوديو يحتوي على أغنيات أصلية منذ عام 2005.

وقد أطلقت ألبوم «هاكني دايمندز» في حدث أقيم في منطقة هاكني بشرق لندن، وهو موقع «له دور مركزي في الألبوم الجديد». ولهذه المناسبة، يجري ميك جاغر الذي احتفل بعيد ميلاده الثمانين في نهاية يوليو، مقابلة برفقة زميليه في الفرقة كيث ريتشاردز وروني وود، مع مقدم البرامج التلفزيونية والكوميدي الأمريكي جيمي فالون.

وقالت الفرقة «هذه لحظة عالمية حقاً نريد مشاركتها مع المعجبين حول العالم عبر يوتيوب».

وتشكّل هذه المجموعة الموسيقية الجديدة الألبوم الرابع والعشرين المسجل في الاستوديو لـ«رولينغ ستونز» في المملكة المتحدة، والأول الذي يحتوي على أغانٍ أصلية منذ «إيه بيغر بانغ» قبل 18 عاماً.