بسبب ابنته.. فنان مصري يبكي على الهواء

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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عجز الفنان المصري صبحي خليل عن كظم مشاعره الملتهبة على الهواء مباشرة بسبب ظروف ابنته الصحية.

وتلقَّى خليل، خلال لقائه أمس في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على شاشة قناة «سي بي سي»، مكالمة من ابنته داليا التي كانت تعاني مرض السرطان منذ 7 سنوات.

وأوضحت داليا، أثناء المكالمة، أنها خضعت للعديد من العمليات الجراحية، موجهةً رسالة مؤثرة إلى والديها.

وقالت: «مقدرش أعيش من غيركوا، أنتم أهم حاجة في حياتنا وحياة صحابنا، وبدعيلهم باستمرار».

ودخل صبحي خليل في نوبة بكاء على أثر المكالمة، في حضور الإعلاميتين هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، متناولاً بالتفصيل جوانب الأزمة الصحية التي ألـمَّت بابنته.

وكشف أنه لم يعلم بحقيقة مرض ابنته خلال مدة عام ونصف، منوهاً بالمواقف الصعبة التي تعرضت لها أسرته بسبب تلك المأساة.

ووصف داليا بأنها «بطلة بـ100 راجل» بسبب ما عانته خلال رحلة المرض، قائلاً: «داليا بنتي أكتر حد بيغيير عليا أكتر من زوجتي نجوى».

يُذكر أن الفنان صبحي خليل ممثل مصري من مواليد عام 1961، قدَّم أكثر من 100 عمل فني، بدأ مسيرته الفنية في ثمانينيات القرن العشرين عبر المسلسل التاريخي «الإمام البخاري»، ومن أهم أعماله الفنية دوره في مسلسل «العار».