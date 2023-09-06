شاروخان يحطم أرقام بوليوود بـ«جاوان»

المصدر: (مومباي - وفاء فاروق)

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يقترب النجم الهندي شاروخان من كسر رقم قياسي جديد في بوليوود بفيلمه المنتظر «جاوان»، حيث أشعل شاروخان شباك تذاكر حجز الفيلم الذي لم يطرح بعد في دور العرض ومن المنتظر عرضه غداً. ولم تمض ساعات على فتح الحجوزات وتم بيع 41 ألف تذكرة في أقل من ساعتين، ما أدى إلى ارتفاع أسعار التذاكر لتصل إلى 2400 روبية هندية لكن هذا لم يردع معجبي ملك بوليوود من الانهيال على التذاكر.

وحقق الإعلان الترويجي للفيلم 37 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة، ويعتبر هذا هو الإصدار الكبير التالي لشاروخان بعد النجاح الساحق الذي حققه فيلم «باثان». وبدأ نقاد صناعة الأفلام بالفعل في وضع تنبؤات جريئة، حيث صرح مانوبالا فيجايابلان المحلل التجاري لبوليوود، بأن فيلم «جاوان» جاهز ليصبح ثاني افتتاحية لشاروخان بقيمة مليار روبية، ما سيجعله أول ممثل على الإطلاق يحقق هذا الإنجاز في تاريخ بوليوود.