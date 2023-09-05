شائعات الوفاة تلاحق النجوم

المصدر: (القاهرة - البيان)

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لا يتوقف سيل الشائعات التي تلاحق نجوم الفن، ولا يكتفي بعضهم بالتدخل في خصوصيات حياتهم الخاصة، بل يتمادون في النيل من حياتهم ذاتها، بالترويج كذباً لوفاة هذا الفنان أو تلك الفنانة.

وفي الأسابيع الأخيرة أصبح الفنان عادل إمام الهدف الرئيس لهذه الشائعات، التي تنوعت بين الوفاة، والإصابة بالزهايمر، والاعتزال الإجباري، وتورط في ذلك فنانون أيضاً، وليس مواقع صحفية كما هو المعتاد.. الأمر الذي دفع أسرة الفنان لتكذيب كل هذه الشائعات والتأكيد أنه يقضي فترة استجمام بعيداً عن الأضواء.

وتناقلت بعض المواقع شائعة وفاة الفنان الشاب عمرو محمد علي، الأمر الذي أصابه بالاستياء الشديد وخرج بنفسه لنفي الشائعات المنتشرة عن وفاته، مؤكداً أنها شائعات كاذبة تتسبب له في أزمات، ومطالباً مروجي تلك الشائعات بالكف عن نشرها.

وطالت الشائعات الفنان الشاب إسلام حافظ، إذ فوجئ بإعلان وفاته عبر حسابه الرسمي في فيسبوك نتيجة خطأ تقني من الحساب، وهو الأمر الذي أحدث صدمة بين متابعي الفنان الشاب، إلا أنه سارع بنفي الخبر.