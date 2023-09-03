موقف محرج لحورية فرغلي في مسابقة ملكة جمال مصر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في موقف محرج تعرضت الفنانة حورية فرغلي للسقوط خلال حضورها حفل مسابقة ملكة جمال مصر، والمقام في فندق ترينف ليكشري بالتجمع الخامس، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ حيث سقطت بشكل مفاجئ خلال صعودها على السلم، ولكنها لم تتعرض لأي إصابات.

ومن جابنها قالت حورية فرغلي وفق القاهرة 24، مازحة بعد سؤالها إذا كان حضورها مسابقة ملكة جمال مصر أعاد لها الثقة في نفسها: كنت هقلع الجزمة وأنزل حافية، والحمد لله عندي ثقة في نفسي واللي مش عاجبه يبص الناحية التانية.

وكشفت حورية فرغلي مقاييس الجمال بالنسبة لها إذ قالت إنها ترى أن الجمال ليس بالجسم أو الشكل ولكن الجمال يكون من الداخل ويظهر على الوجه موضحة: مقاييس الجمال مش الجسم المبهر ولا الوجه المبهر، لكن الأهم هو الداخل لأن اللي جوه هو مرايتك.. لو وحشة أو حلوة هتطلع في وشك مش بحب البنت اللي واخدة قلم في نفسها.