رحيل المغني الأمريكي جيمي بافيت عن 76 عاماً

المصدر: (لوس آنجلس - رويترز)

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أعلن الموقع الإلكتروني للمطرب وكاتب الأغاني الأمريكي جيمي بافيت، أمس، وفاته عن عمر يناهز 76 عاماً.

ويشتهر بافيت بأغنيته «مارجاريتافيل»، التي تدعو إلى الحياة في المناطق الاستوائية. وقال الموقع في بيان «رحل جيمي في سلام مساء الأول من سبتمبر، بين أفراد عائلته وأصدقائه وموسيقاه. عاش حياته كما لو كانت أغنية حتى آخر نفس له، وسيفتقده الكثير للغاية». وطرح بافيت أغنية مارجاريتافيل في 1977، وبلغت المركز الثامن في قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية، وظلت بالقائمة لمدة 22 أسبوعاً، لتصبح بذلك أشهر أغنياته المنفردة.

وأنتج بافيت 27 ألبوماً خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من 50 عاماً. وحققت أربعة ألبومات الشهادة البلاتينية للمبيعات، فيما نالت ثمانية ألبومات الشهادة الذهبية. وتوفي جيمي تاركاً وراءه زوجته جين سلاجسفول، وابنتيه سارة وسافانا وابنه كاميرون.