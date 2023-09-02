وفاة الفنان العراقي ياس خضر إثر مرض عضال

المصدر: البيان

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نعت نقابة الفنانين العراقيين، الفنان ياس خضر الذي توفي في بغداد إثر مرض عضال.

وذكر بيان للنقابة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل صوت الأرض الفنان ياس خضر والذي وافته المنية مساء هذا اليوم في بغداد أثر مرض عضال سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان ".

وتدهور الوضع الصحي للمطرب العراقي ياس خضر في الفترة الأخيرة حيث تم نقله من مشفى «ابن سينا» المختص بأمراض القلب في العاصمة بغداد إلى مشفى «مدينة الطب» ببغداد، وتم وضعه في غرفة الإنعاش، لأنه يعاني صعوبة بالغة في التنفس من دون أجهزة طبية، وقد بدأت وظائف الكلى لا تعمل لديه وتدهورت حالته.

والفنان العراقي من مواليد 1938 ، ومن أشهر أغانيه: "البنفسج" و"أه يا ليل"، "أنا دليت نار الحب"، "أجمل يوم"، "وداعاً يا حزن"، "على شط الفرات" و أغنية "مسافرين".