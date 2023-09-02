الظهور الأخير للشاعر كريم العراقي قبل وفاته بساعات

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشاعر العراقي الكبير كريم العراقي قبل وفاته بساعات.

ومن على سرير المرض بمستشفى كليفلاند أبوظبي في يوم الخميس 31 أغسطس 2023 حيث كان يعالج من مرض السرطان، ألقى بعضاً من أبيات قصيدته الشهيرة "الأرض حبلى".

نص قصيدة "الأرض حبلى"

ضاقت علي كأنها تابوت لكنما يأبى الرجاء يموت

يا صاحبي إن رحت عنك مودعا بعد الرحيل أينفع الياقوت؟

أنا أكره الشكوى وأكره ضعفها والله يشهد انني لصموت

لكنما سحق الزمان مشاعري وطوى يدي بسحره هاروت

أرأيت حيا ميتا متماسكا متفائلا وله الأماني قوت

هذا أنا سرقت شبابي غربتي وتنكرت لي أعين وبيوت

يا صاحبي أنا كالعراق ممزق أنا كالعراق بلا معين غدوت

عجل فإن الصمت أخرس ضحكتي واضيعتاه إذا الأوان يفوت

* * *

أقول الاه كي تشفي غليلي وتجرحني وأحسبها دوائي

على جمر تسير بي الليالي ولا نور أمامي أو ورائي

يزور الحزن قلبي دون إذن وتمطر دونما غيم سمائي

أنا الصمت الحريق أنا الشحوب أنا صبر العراق على البلاء

أنا لا أستريح على فراش وفي جنبي هم كربلائي

تقول أراك مبتسما تغني وكم يحتاج مثلك للبكاء

وما تدري بأن بكاي صعب وأكبر من دموعي كبريائي

* * *

أشرق أم أغرب أم أطير فشعري والهموم هما السرير

وان غنى الملوك جميل شعري فإني ما ازال انا الفقير

والافا من الابيات ابني وما في حوزتي بيت صغير

لو ان الشعر يتبعه ثراء بنى قلبي الفرزدق أو جرير

ملأنا الأرض أزهارا وحبا وفي أعماقنا هم كبير

ونقضي العمر نكرانا وفقرا وبعد الموت أعلاما نصير

ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الشاعر الكبير في تدوينة عبر حساب سموه الرسمي في «إكس» قائلاً: «رحم الله الشاعر كريم العراقي الذي انتقل إلى رحاب ربه تاركاً إرثاً ثرياً من الإبداع».

وأكد سموه أن العراقي «ربطته بالإمارات وشعبها علاقة محبة وتقدير متبادلين على مدى سنوات طويلة».

وأضاف: «خالص العزاء والمواساة لأسرته ومحبيه في العراق الشقيق والمنطقة العربية والعالم».

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية في العراق عارف الساعدي نعى الفقيد على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، "أنعي لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أحد مستشفيات أبوظبي".

وكان كريم العراقي، قد أصيب بمرض السرطان منذ أكثر من عام، وخضع إلى أكثر من عملية جراحية.

والعراقي كريم عودة، من مواليد بغداد 1955، شاعر غنائي وإعلامي، حاصل على جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية عام 2019.

بدأ الكتابة والنشر منذ كان طالباً في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة منها: مجلة المتفرج، والراصد، والإذاعة والتلفزيون، وابن البلد، ووعي العمال ومجلة الشباب.

وكتب العراقي مئات القصائد والأغاني الشعبية منذ بداية مسيرته في سبعينيات القرن الماضي، وتعاون مع كبار المطربين العراقيين والعرب أبرزهم سعدون جابر وكاظم الساهر، والأخير شكل معه ثنائياً بارزاً منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.