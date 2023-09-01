رحيل الشاعر الكبير كريم العراقي

المصدر: البيان

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توفي الشاعر الكبير كريم العراقي فجر اليوم الجمعة.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية في العراق عارف الساعدي على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، "أنعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أحد مستشفيات أبوظبي".

وكان كريم العراقي، قد أصيب بمرض السرطان منذ أكثر من عام، وخضع إلى أكثر من عملية جراحية.

والعراقي كريم عودة، من مواليد بغداد 1955، شاعر غنائي وإعلامي، حاصل على جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية عام 2019.

بدأ الكتابة والنشر منذ كان طالباً في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة منها: مجلة المتفرج، والراصد، والإذاعة والتلفزيون، وابن البلد، ووعي العمال ومجلة الشباب.

وكتب العراقي مئات القصائد والأغاني الشعبية منذ بداية مسيرته في سبعينيات القرن الماضي، وتعاون مع كبار المطربين العراقيين والعرب أبرزهم سعدون جابر وكاظم الساهر، والأخير شكل معه ثنائياً بارزاً منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.