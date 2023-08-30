شاروخان على برج خليفة للمرة الثانية هذا العام

المصدر: دبي – نهى حوّا

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أكد نجم بوليوود الشهير، شاروخان، ما تناولته وسائل الإعلام بالأمس بشأن إطلاق مقطع ترويجي لفيلمه «جوان» في دبي، معلناً ليس فقط عن إطلاقه من برج خليفة بدبي، بل حضوره شخصياً.

ودعا شاروخان معجبيه إلى لقائه للاحتفال بفيلم «جوان» معه، وكتب «من المستحيل بالنسبة لي عدم الاحتفال بفيلم «جوان» معكم جميعاً. أنا قادم إلى برج خليفه في 31 أغسطس في تمام الساعة التاسعة»، مع طلب خاص لارتداء «لون الحب» الأحمر لحفل الإطلاق، وفق ما أفاد موقع «إنديا تايمز».

وهذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها شاروخان على مبنى برج خليفة، وكان في دبي في وقت سابق من العام لإطلاق مقطع ترويجي لفيلمه «باثان».

هذا ويصور فيلم الحركة والتشويق «جوان» من إخراج أتلي، الرحلة العاطفية لرجل يسعى لتصحيح أخطاء المجتمع. وفي إحدى تغريداته وصف شاروخان الفيلم بأنه «فيلم عن النساء والرجال»، وكانت قد أحدثت الصورة الترويجية للفيلم ضجة على الإنترنت.

الآن، يصل هذا الفيلم صالات السينما في 7 سبتمبر 2023. وأفيد بأن الممثل البالغ من العمر 57 عاماً سيلعب فيه دوراً مزدوجاً، وتشارك معه في البطولة الممثلة الهندية نايانتارا والممثل فيجاي سيثيباثي، كما ستظهر ديبيكا بادوكون أيضاً في الفيلم.

وعقب الانتهاء من فيلم «جوان»، ينتقل شاروخان إلى فيلمه التالي «دنكي» من إخراج راجكومار فيراني، والمقرر أن يصدر في ديسمبر 2023.