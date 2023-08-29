طلاق أحمد سعد والزوجة الرابعة.. علياء بسيوني: شكراً على معدنه السيئ

المصدر: دبي- السيد محمود المتولي

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أعلنت علياء البسيوني مطلقة الفنان أحمد سعد انفصالها عنه قبل قليل بناء على رغبته، وبذلك تصبح عارضة الأزياء الشهيرة الطليقة الرابعة في حياة سعد.

ودونت علياء عبر خاصية ستوري على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام قائلة: "الحمد الله على كل شيء ، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته .. حابة أشكر أحمد جداً على أصله الغير طيب ومعدنه السيئ وحابة أقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير اسرتنا الجميلة اللي انا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماماً وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الاسرة دي وعشان المشوار اللي انا ابتديته ومكنتش حابة انه ينتهي . شكراً على توقيتك الجميل وانا قاعدة ببنتي ٣ ايام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول الساحل و خروجاته وبعدها شغلك. اكبر شكر على المقلب اللي انا اخدته في العلاقة دي و اللي كنت فاهمة ان ليها قيمة ببني وبضحي و بتنازل عشانها و انت طلعتها والا تسوى . ربنا معايا انا و بناتي في الجاي وينتقم منك ويديلك على اد كل حاجة حصلت" .

وتزوج أحمد سعد ثلاث مرات سابقة، الأولى من لبني بيومي أم ابنته وابنه، و الفنانة ريم البارودي، و سمية الخشاب، والرابعة علياء بسيوني.

وأرجعت علياء بسوني سبب الانفصال إلى أنها أنجبت فتاتين هما علياء ومريم التي ولدت مؤخراً.

وللفنان أحمد سعد 4 أطفال،"جودي وأحمد" من لبنى بيومي وعلياء ومريم من علياء البسيوني.

مدة زيجات أحمد سعد



لبني بيومي

5 سنوات تخللها 3 مرات طلاق



ريم البارودي

بعد قصة حب عنيفة واستمرت 6 أيام

سمية الخشاب

18 شهرا أعقبها فضائح على شاشات التلفزيون

علياء بسيوني

استمرت الزيجة عامين.