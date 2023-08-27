إعلان غامض يشوّق محبي «رولينغ ستونز» لألبوم جديد

المصدر: لندن - أ ف ب

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أثار إعلان غامض نشرته صحيفة بريطانية يتضمن عبارة «هاكني دايمندز، خبير في ترميم الزجاج. الافتتاح في سبتمبر 2023»، الأمل لدى عشاق فرقة «رولينغ ستونز» الشهيرة بإمكان طرحها ألبوماً جديداً قريباً.

وقد نُشر الإعلان قبل بضعة أيام في «هاكني غازيت»، وهي صحيفة تصدر في شمال لندن، وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث رأى مستخدمون كثر أنه قد يكون إعلاناً مقنّعاً لعمل جديد للفرقة التي يقودها ميك جاغر الذي احتفل أخيراً بعيده الثمانين. وينطوي النص بالفعل على تلميحات عدة إلى فرقة رولينغ ستونز، إذ يستشهد بأغنيات شهيرة من أمثال «غيمي شلتر» و«ساتيسفاكشن»، ويؤكد أن الشركة المذكورة في الإعلان تأسست في عام 1962، وهو تاريخ إنشاء الفرقة.

والنقطة الموجودة على حرف «i» («آي») من كلمة («دايمندز») تأخذ شعار الفرقة الشهير على شكل لسان ممدود خارج الفم.

الدليل الأخير هو أن الإعلان يشير إلى موقع إلكتروني بعنوان «hackneydiamonds.com» يحمل توقيع شركة «يونيفرسال ميوزيك». ومن الممكن عبر هذا الموقع الاشتراك في القائمة البريدية التي تديرها شركة الإنتاج الموسيقي.

سيكون هذا العمل المستقبلي، الذي لم يتم تأكيد إصداره رسمياً، الألبوم الرابع والعشرين لفرقة رولينغ ستونز في المملكة المتحدة والأول منذ «بلو أند لونسوم» الصادر عام 2016.

وسيكون أيضاً الأول منذ وفاة عازف الدرامز تشارلي واتس في عام 2021 عن 80 عاماً.

وكان ميك جاغر وعازفا الغيتار كيث ريتشاردز وروني وود أكدوا في مقابلة مع صحيفة «لوس أنجليس تايمز» إنهم سجلوا أعمالاً جديدة للفرقة قبل وفاة واتس.

وقامت «رولينغ ستونز» أخيراً بجولة في أوروبا احتفالاً بالذكرى الستين لتأسيسها.