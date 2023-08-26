10 أفلام لمارتن سكورسيزي في دبي

المصدر: دبي - نهى حوّا

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تحتفي دبي بإبداعات المخرج السينمائي الأمريكي - الإيطالي مارتن سكورسيزي، والذي يعد أحد أكثر الأسماء شهرة في هوليوود، حيث تعرض سينما عقيل في دبي خلال موسم الصيف 10 أفلام وستقدم صالة السينما الأفلام العشرة حتى 14 سبتمبر المقبل تحت عنوان «استذكار مارتن سكورسيزي»، وفيما لم يتم الكشف عن عناوين الأفلام، أشارت صالة السينما إلى أنها ستكون استعادة غير شاملة لأفلامه المفضلة، لا سيما تلك التي صنعت مراراً وتكراراً حكايات عن العنف، والبؤس الحضري، والهيام والوله، وصورة الرجل المنعزل الوحيد في المدينة.

ويوجد في جعبة المخرج أكثر من 25 فيلماً طويلاً و4 أفلام قصيرة هذا عدا أفلام وثائقية عدة، منها العديد حاز على جوائز أوسكار وغولدن غلوب وبافتا. وسبق أن فاز المخرج بجائزة أفضل مخرج في مهرجان الأوسكار عن فيلم «المغادرون» عام 2006، وترشح لهذه الجائزة خمس مرات، هذا عدا حصول أفلامه وشخصياتها على الكثير من الجوائز والترشيحات.

ويعرف عن المخرج أنه تعاون مع نجم هوليوود، الممثل روبرت دنيرو، في أفلام عدة، بين أشهرها فيلم الدراما النفسية «سائق التاكسي» في عام 1976 الفائز بجائزة سعفة كان الذهبية، فيلم «الثور الهائج» عام 1980 الذي صور بالأسود والأبيض والحائز على جائزتي أوسكار وجائزة غولدن غلوب، وغيرها من الأفلام المهمة مثل «ملك الكوميديا» عام 1983 و«أصدقاء طيبون» عام 1990، وكازينو عام 1995.

كذلك، تعاون أيضاً مع الممثل ليوناردو دي كابريو في خمسة أعمال حازت على جوائز من أبرزها، «الطيار» عام 2004 الحائز على 5 جوائز أوسكار و«المغادرون» عام 2006 الحائز على 4 جوائز أوسكار، وذئب وول ستريت عام 2013.

وفي عام 1990، أسس سكورسيزي بمشاركة مجموعة من المخرجين الأمريكيين «مؤسسة الفيلم» عام 1990 للحفاظ على الأفلام الأمريكية الكلاسيكية، حيث ساعدت المؤسسة في استعادة وترميم أكثر من 750 فيلماً، كما أسس «مؤسسة سينما العالم» في عام 2007 بمشاركة مخرجين عالميين للحفاظ على تراث السينما العالمية، حيث تم استعادة وترميم 3 أفلام عربية.