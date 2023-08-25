وفاة الكاتب الصحفي اللبناني طلال سلمان عن 85 عاماً

المصدر: أ ف ب

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توفي، اليوم، ناشر صحيفة «السفير» اللبنانية، طلال سلمان، عن 85 عاماً، في أحد مستشفيات بيروت، حيث كان يعالج بعد تدهور صحته خلال الاشهر الأخيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلامية وأصدقاء للصحافي الكبير.

وكتبت الوكالة الوطنية للإعلام: «توفي اليوم ناشر صحيفة «السفير»، طلال سلمان، بعد مسيرة إعلامية حافلة بالنجاحات».

ونعته وسائل إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أصدقاء للعائلة إن صحته تدهورت كثيراً خلال الأشهر الأخيرة، ودخل المستشفى للعلاج أكثر من مرة.

أصدر طلال سلمان عام 1974 جريدة «السفير» في بيروت، وكانت صحيفة يومية حملت شعار «صوت الذين لا صوت لهم»، وعُرفت بمواقفها المناصرة للقضايا العربية، لا سيما القضية الفلسطينية.

ولسنوات طويلة، كتب افتتاحية في صحيفة «السفير» التي نجحت في إيجاد موقع لها في لبنان والعالم العربي، وأصبحت مرجعاً لكثيرين لتحليل وفهم ما يجري في لبنان والعالم العربي، كما أجرى لقاءات مع العديد من الزعماء والقادة العرب.

وُلد طلال سلمان في بلدة شمسطار شرقي لبنان عام 1938، وتزوج عفاف محمود الأسعد، ولهما أربعة أولاد.

له مؤلفات عدة بينها: «إلى أميرة اسمها بيروت»، و«هوامش في الثقافة والأدب والحب».