رحيل توتو كوتونيو صاحب «أون إيتاليانو فيرو»

المصدر: روما - أ ف ب

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توفي أول من أمس المغني الإيطالي توتو كوتونيو في ميلانو عن عمر ناهز 80 عاماً. واشتهر توتو كوتونيو في بلده وخارجه بأغنيته «أون إيتاليانو فيرو» وبفوزه في مسابقة «يوروفيجن» عام 1990 عن «إنسييميه: 1992»، على ما أعلن مدير أعماله دانيلو مانكوسو.

ونقلت وكالة «أنسا» عن مانكوسو قوله إن «الوضع الصحي للمغني تدهور في الأشهر الأخيرة بعد معاناة طويلة مع المرض». وسرعان ما علقت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بمنشور عبر «إكس» («تويتر» سابقاً) وجهت فيه تحية إلى توتو كوتونيو، مستخدمة عنوان أغنيته «أون إيتاليانو فيرو» (أي «إيطالي حقيقي») لوصفه.

أما وزير الثقافة جينارو سانجوليانو فأسف لرحيل «فنان يفتخر بكونه إيطالياً، ويحظى بالتقدير أيضاً في الخارج، كانت نجاحاته بمثابة الموسيقى التصويرية لعصره».

وتعتبر «أون إيتاليانو فيرو» (أو «ليتاليانو») عام 1983 أبرز هذه النجاحات، واحتلت المرتبة الأولى في إيطاليا وسويسرا والثانية في فرنسا.

وجاء في لازمة هذه الأغنية «دعوني أغني وأنا أحمل الغيتار، دعوني أغني، أنا إيطالي». أما النسخة المصورة من الأغنية التي تدور أحداثها في جادة الشانزليزيه في باريس، فهي عبارة عن سلسلة من المشاهد الكاريكاتورية عن إيطاليا والإيطاليين، يبدو فيها المغني مثلاً يأكل المعكرونة ويغازل النادلة.

وفاز كوتونيو عام 1990 بجائزة «يوروفيجن» في زغرب عن أغنية «إنسييميه: 1992» التي تتناول أوروبا، وبات ثاني إيطالي ينالها بعد جيليولا شينكويتي التي حصلت عليها عام 1964. وإضافة إلى كون كوتونيو (واسمه الأصلي سلفاتوري) المولود في 7 يوليو 1943 في توسكانا مغنياً، لحن لعدد من المغنين الفرنسيين، وخصوصاً في سبعينات القرن العشرين.