علا غانم تستعيد نشاطها الدرامي بعد سنوات بـ «توحة»

المصدر: القاهرة ـــ البيان

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تعود الفنانة علا غانم مجدداً للدراما بعد غياب عن الشاشة الصغيرة لنحو 6 سنوات، حيث تطل على جمهورها في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «توحة»، الذي أثار الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، وبشكل خاص الخلاف بين بطلة ومنتج العمل.

ويعد «توحة» أول مسلسل تحصل فيه علا غانم على البطولة المطلقة، بعدما كانت تقدم الأدوار الثانية في السنوات السابقة، حيث يضع فريق العمل الرتوش الأخيرة من التحضيرات النهائية للعودة مجدداً لتصوير العمل، الذي تم تأجيله عدة مرات لأسباب مختلفة، تمهيداً لعرضه عام 2024.

يشارك في بطولة المسلسل مع علا غانم كلٌ من إيهاب فهمي، دينا فؤاد، انتصار، حجاج عبد العظيم، وجارٍ الاتفاق مع عدد آخر من الفنانين للمشاركة في البطولة، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

ويأتي التحضير لتصوير العمل، بعد تردد أنباء عن خلافات وقعت بين علا غانم ومنتج المسلسل عاصم المنياوي، على أثرها تم استبدالها بفنانة أخرى، إلا أن كل هذا الجدل أنهاه منتج العمل، مؤكداً في تصريحات صحفية أن الفنانة علا غانم ستقوم بتقديم بطولة مسلسل «توحة» تمهيداً لعرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، نافياً ما تردد عن استبدالها بفنانة أخرى.

وبعيداً عن الدراما، تعود علا غانم للسينما بعد غياب 3 سنوات من خلال مشاركتها في فيلم «أولاد حريم كريم».

والعمل المقرر طرحه خلال أيام، يقوم ببطولته أيضاً مصطفى قمر، ويشارك في بطولته معظم أبطال الجزء الأول ومجموعة من الأبطال الجدد، بينهم داليا البحيري، ريهام عبد الغفور، خالد سرحان عمرو عبد الجليل، والعمل من إخراج علي إدريس، وتأليف زينب عزيز.

وكان آخر ظهور لعلا غانم سينمائياً من خلال فيلم «خط الموت» الذي عرض في عام 2019، وشارك به كل من: الفنان أحمد صلاح حسني، ريم البارودي، وغيرهما.