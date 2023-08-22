لا يشعر بأولاده.. تطورات الحالة الصحية لأشرف مصيلحي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد الأزمة الصحية التي تعرّض لها خلال الفترة السابقة، حيث يعاني من سرطان منذ عامين وساءت حالته أخيراً،كشفت المخرجة منال صيفي تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها.

وقالت منال الصيفي، إن الحالة الصحية لزوجها أشرف مصيلحي مستقرة، ولكنه مازال في حالة توهان، حيث يجلس مع أولاده ولكنه لا يتحدث معهم.

وأضافت، هو ليس في غيبوبة و ليس صاحياً ولكن نوعية مرضه، أنه لا يشعر بأولاده لما يكون معهم، نحن لنا 3 سنوات على هذه الحالة. بحسب موقع القاهرة 24.

وكان أشرف مصيلحي أثار قلق جمهوره بعد تعرضه لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، ونقل إلى الرعاية المركزة بعدما أصيب بالتهاب حاد في جسده لم يستطيعوا السيطرة عليه، مرضه ليس له علاج سواء داخل أو خارج مصر.

يذكر أن أشرف مصيلحي شارك في مسلسل الطاووس الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2021، حيث دارت أحداثه حول كمال الأسطول محامي مخضرم مهتم بقضايا التعويضات، ولكن الظروف تضطره كي يحقق في إحدى قضايا اﻻغتصاب التي تقلب حياته رأسا على عقب.

وضم المسلسل مجموعة من الفنانين، منهم جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبد الغني، فرح الزاهد، يوسف الأسدي، والعمل من تأليف كريم الدليل وإخراج رؤوف عبد العزيز.