ساعة عمرو دياب في لبنان تثير الجدل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثار الفنان عمرو دياب،الجدل بارتدائه،ساعة ماركة رولكس المعروفة بكوزموغراف دايتونا- عين النمر،أثناء إحيائه حفلاً غنائياً في العاصمة اللبنانية بيروت.

ولفتت ساعة النجم المصري أنظار الجمهور، المصنوعة من الذهب عيار 18، ومُرصعة بـ 36 قطعة ماس، ويبلغ سعرها 500.126 ألف دولار.

كما أثارت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب، حالة استهجان واسعة في الوسط الإعلامي، بسبب الشروط التي فرضتها اللجنة المنظمة على الصحفيين، من أجل السماح لهم بتغطية السهرة الغنائية.

وسادت موجة كبيرة من الغضب بين الصحفيين في لبنان، خلال الساعات الأخيرة، بعد تلقيهم دعوات مرفقة بتعهدات عليهم توقعيها، كشرط لحضور الحفل، الذي أقيم "السبت" وسط العاصمة بيروت بحضور حوالي 15 ألف شخص.

الانتقاد جاء رداً على التعهّد الذي أرسل مرفقا بدعوات إلى صحفيين لحضور حفل عمرو دياب في بيروت، يمنعهم من انتقاد الحفل تحت طائلة حذف مقالاتهم، في سابقة لم تحدث من قبل.

يذكر أن صورة من "التعهد" نشرها عدد من الصحفيين في لبنان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.