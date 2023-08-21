وفاة عادل إمام .. العائلة تنفي.. ولكن

المصدر: إعداد: السيد محمود المتولي

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تنتشر بين فترة وأخرى، شائعات تتعلق بالحالة الصحية للفنان القدير عادل إمام، وأنباء عن وفاته، وذلك يرجع إلى التكتم الشديد من جانب أسرته، والتواري التام للفنان عن الإعلام.

ولعل أحدث تلك الشائعات، أمس الأحد، حيث راج بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الزعيم، ما دفع الأسرة ونقابة المهن التمثيلية، لطمأنة الجمهور.

لكن الإعلامي محمد الباز فجر مفاجأة مدوية عن اعتزال اضطراري للفنان عادل إمام الذي ملأ حبه قلوب الملايين.

وقال المنتج عصام إمام، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أن شقيقه الفنان عادل إمام، بصحة جيدة "وما يتداول شائعات ليس لها أساس من الصحة".



وأضاف: "الأسرة ضجرت من كثرة الشائعات اللي تُكتب كل فترة، ومن يكتب أخباراً عن أن الزعيم مريض أو اعتزل لا يجد ما يفعله، ولا أعلم ماذا أقول لمروّجي تلك الشائعات، والله العظيم الزعيم زي الفل".

وأكد نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، إن النجم عادل إمام، لا يزال على قيد الحياة، ويتمتع بصحة جيدة، وان شائعة وفاته لا أساس لها من الصحة.

وقال زكي وفق صحف مصرية : "إذا كان هذا الخبر صحيحاً كان سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وكان سيتم الإعلان عن الخبر للجميع".

وعن عدم ظهور إمام مؤخراً، وإمكانية تصوير فيديو معه ليطمئن الجمهور على حالته قال زكي: "لا يليق أن أطلب من أسرة الفنان عادل إمام تصويره لإنهاء الجدل حول حالته الصحية" .

من جهة أخرى فجر الإعلامي محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار" مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد أن عادل إمام اعتزل الفن اضطرارياَ وأنه أشبه ما يكون تحت الإقامة الجبرية.

وقال الباز: "عادل إمام واحد من الأيقونات المهمة في حياتنا"، لافتا إلى أن: "بعض الحسابات روجت أخبارا عن وفاته، مما اضطر الدكتور أشرف زكي لنفي هذه الأخبار، وأكد أنه بخير وصحته جيدة، ولو أن هناك وفاة أو أي شيء؛ سنعلن ذلك".

وأضاف الباز: "كل شويه الناس بتروج كده؛ لأن الناس مهتمة بكل ما يخص الزعيم عادل إمام"، موضحا: "عادل إمام مش هيرجع يشتغل تاني، وشقيقه قال إنه لم يعتزل، لكنه من الممكن أن يكون اعتزل اعتزالا اضطراريا".

وأشار الباز إلى أن: "ما يحدث مع الفنان عادل إمام، أقرب ما يكون إلى الإقامة الجبرية"، معقبا: "أبناؤه محافظين عليه، وقد تكون حالته الصحية لا تسمح بخروجه وأن ينخرط في المجتمع".

ووجه رسالة لمروجي شائعات الوفاة، قائلا: "عائلته تقول إنه جالس في البيت، أنتو مالكم وماله؟"، مشيرا إلى أن: "الواقع يقول إن عادل إمام أنهى مسيرة العمل الفني باعتزال إجباري، وهذه سنة الحياة؛ لأن عمره تجاوز الـ 85، وعلى الناس أن تتركه يستمتع بآخر أيامه".

وشكر الزعيم، قائلا: "شكرا له على كل ما قدمه خلال مسيرته الفنية".

وكانت الفنانة مادلين طبر قد دعت إلى اقتحام بيت عادل إمام وذلك لعدم حضوره للتكريم في الدورة 16 من المهرجان القومي للمسرح المصري.

وقالت مادلين:" الزعيم عادل إمام تاج على رأسنا، وكان أمنيتي أن عائلته تفرج عنه ويحضر تكريماته، تصوروا حضر هيحصل إيه هنستقبله على رموش عنينا، إنما التكريم بعدم وجوده حلو واحترام من محمد رياض ابن الناس المحترمين ولكن لا يكفي لازم يحضر".

و نشرت طبر توضيحاً بشأن هذا التصريح قالت فيه: "كل ما ورد مني من تعبير ربما يكون جامحاً في حب الزعيم، هو شوق لرؤيته، فالبعض اتخذ من كلمة ما، سبباً لكي يهاجمني، لكن لماذا الهجوم؟ فهي رسالة حب وتقدير للزعيم، ومن خلالها رجاء لأسرته بأن يظهر علينا في تكريمه، كل الاحترام والتقدير لأي قرار تتخذه أسرته، لكني طمعت بمحبة، أن أراه على المسرح مكرماً، لذا وجب التوضيح حتى لا يُساء فهمي، وتتحول رسالة الحب والشوق، إلى ما لا أقصده إطلاقا".