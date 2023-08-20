محمود سعد يكشف تطورات حالة عادل إمام الصحية

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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كشف الإعلامي المصري محمود سعد تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام.

وأوضح سعد، اليوم، خلال مقطع فيديو عبر قناته في «يوتيوب»، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً منذ شهر مع «الزعيم»، مؤكداً أنه بحالة جيدة.

وقال: «حصل بيني وبين عادل إمام اتصال من شهر، واللي مكلّمني طبعاً صوت عادل، وأسلوب عادل كمان، وإن شاء الله هروح له قُريب، أرجو الناس لما تبقى مش عارفة تسكت»، مشيراً إلى أن «أسرة عادل إمام أسرة متماسكة ومتحابة».

وردَّ على تصريحات الفنانة اللبنانية مادلين طبر الأخيرة التي طالبت فيها أسرة الفنان عادل إمام بالإفراج عنه، لافتاً إلى أنها لا تعرف الحقيقة.

واستنكر ما ورد من عبارات غريبة في حديثها عن أسرة الفنان القدير، مبيناً أنه ليس طفلاً حتى يتعرض للحبس من أسرته، أو ينتظر تعليمات ممن حوله، بل صاحب إرادة وعزيمة قوية.

ونوَّه بأن «عادل إمام نجم كبير»، واصفاً إياه بأنه «إنسان مصري حريص على أن تكون لديه أسرة متماسكة».

وذكر أن الفنان تعرَّض لصدمة كبيرة حينما فقد زوج أخته وصديقه وزميله في الفن الفنان الراحل مصطفى متولي، مؤكداً أنه اختفى آنذاك عن الأنظار تماماً.

وأضاف: «شوفته في حالة صدمة، وأخته كلّمته بعد ساعة، قالت له: مصطفى مات»، موضحاً أنه امتنع عن الكلام حينها والإدلاء بأي تصريحات.