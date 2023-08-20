سميرة عبد العزيز تكشف حقيقة خلافها مع محمد رمضان

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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كشفت الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز حقيقة الخلاف الذي شبَّ بينها وبين الفنان المصري محمد رمضان.

وأوضحت سميرة، خلال لقائها أمس في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عبر شاشة قناة «سي بي سي»، أن الخلاف بدأ عندما أعلنت رفضها تجسيد دور والدته في أحد أعماله الفنية، مؤكدةً أن الأمر انتهى وتم حل المشكلة.

وقالت إن أحد المؤلفين عرض عليها آنذاك دوراً، فطلبت منه السيناريو لقراءته قبل الموافقة عليه، مشيرةً إلى أنها وجدته دور أم «بلطجي» فرفضته.

وأضافت أنها فوجئت بعد ذلك برسالة من رمضان يبدي فيها استياءه من الرفض، لافتةً إلى أن الرسالة اشتملت على بعض الإهانات.

وتابعت أنها أرسلت الرسالة إلى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، مطالبةً التصرف في الأمر، ليناقش زكي القضية وينجح في حلها.

وذكرت أنها قررت الذهاب بعدها إلى المسرح لحضور عرض للفنان محمد رمضان دون علمه، موضحةً أنها تعمدت الذهاب متأخرةً حتى لا يراها أحد ويُبلغه بحضورها.

وأكدت سميرة عبد العزيز أنها وجدته مُمثلاً يهتم بعمله وبالمسرح، على وجه الخصوص، معربةً عن مدى حبها للعمل المسرحي.

وبيَّنت أن المشكلة انتهت عند هذا الحد، وأنها تعتبر محمد رمضان مثل أبنائها، مشددةً على أن الصحافة ما زالت تُردد تلك المسألة دون تدخل منها.

يُذكر أن سميرة عبد العزيز أكدت، في تصريحات سابقة، موهبة محمد رمضان الفنية، ليرد عليها عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «شهادة أعتز بها، وربنا ما يجيب خلاف أبداً، حضرتك فنانة قديرة، وزوجة رجل عظيم، عليه رحمة اللَّه، أستاذ محفوظ عبد الرحمن، وأنا واحد من قرائه».