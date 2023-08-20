الفنانة داليا البحيري تتعرَّض لحادث

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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تعرَّضت الفنانة المصرية داليا البحيري لحادث بسيط أدى إلى تمزق في يدها.

وكشفت داليا، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»، أنها سقطت إثر اختلال توازنها على المسرح أثناء عرض مسرحية «سيدتي أنا»، مشيرةً إلى أنها أصيبت بتورّم شديد بيدها.

وأوضحت أنها أكملت العرض المسرحي الذي كانت تؤديه، متجهةً بعد ذلك إلى المستشفى حيث أجريت لها بعض الفحوص، مرفقةً صورة الأشعة التي خضعت لها.

ولفتت إلى أنها لم تُصَبْ بأي كسور، لكنها أصيبت بتمزق في وتر الإبهام تسبب في تحرُّك إحدى عظام اليد من مكانها الطبيعي.

وذكرت أن الحادث أفقدها القدرة مؤقتاً عن أداء الكثير من الأعمال، كما أصبحت عاجزة عن حمل أي شيء، أو قيادة سيارتها، أو التواصل مع الأصدقاء من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن الفنانة داليا البحيري بدأت رحلتها في مجال التمثيل عام 2000، عندما قدمت دور «سعاد» في فيلم «علشان ربنا يحبك» للمخرج رأفت الميهي، وشاركها البطولة في الفيلم المطربة جيهان راتب والممثل أحمد رزق.

وسطع نجمها بعد أداء دورها مع الفنان هاني رمزي في الفيلم الكوميدي «محامي خلع» عام 2002، لتواصل بعد ذلك مشوارها الفني في العديد من أعمال السينما والتلفزيون.