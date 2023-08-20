عيضة المنهالي يطلق «وهبت الحب»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة الخوار للإنتاج الفني، أحدث إنتاجاتها الفنية وهو أغنية «وهبت الحب» من أشعار الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، ومن ألحان عبدالله المعمري وغناء صوت الإمارات الفنان عيضة المنهالي، وذلك عبر قناة الشركة الرسمية في يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

«وهبت الحب» من توزيع زيد عادل، ومكساج وماسترينغ جاسم محمد، وهندسة صوت حسين بركات، وتم التسجيل في استوديوهات أغاني، وإدارة إنتاج وفيديو آرت علاء فياض وإشراف عام من قبل علي الخوار.

وأظهر العمل رقي أحاسيس الشاعرة والمستوى الرفيع الذي اتسمت به كلمات الأغنية، فبدت بها حضارة للحب والجمال. وتقدم الشاعرة علياء بنت خليفة آل مكتوم لنا عملاً يضاف إلى أعمالها السابقة، إذ تؤرشف في ذاكرة الفن الراقي الأصيل، المفعم بالإحساس والمشاعر الجيّاشة.

ويقول مطلع الأغنية:

وهَبت الحب من قلبي وهَـبته

وعمري لى مضى كلّـه وحـالي

وانا مغــــرم بحبك لى عــرفته

ولـــيعٍ في هــــواك أول وتالي

وقـــربك في حياتي لا عِــدمته

أرى الدنيا بلا شـــوفك محالي

هذه الإضافة، التي تنضم إلى رصيد الشاعرة في مكتبة الأغنية العربية، تقدم مثالاً آخر على ارتباط فن الغناء في الإمارات بالشعر، بنكهته الثقافية المحلية المميزة.