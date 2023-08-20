أكرم حسني يعود مع «العميل صفر»

المصدر: القاهرة - البيان

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يعود الفنان أكرم حسني للسينما من خلال فيلم «العميل صفر»، والذي يدور في إطار كوميدي، حيث لاقى الفيلم تجاوباً من الجمهور محققاً إيرادات جيدة منذ طرحه بدور العرض السينمائية قبل أيام.

ويشارك حسني في بطولة العمل كل من أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، والممثلة السعودية فاطمة البنوي في أول تجربة لها بالسينما المصرية، والفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.

وعلى هامش احتفاله بالعرض الخاص للفيلم، داخل أحد دور العرض في القاهرة، قال أكرم حسني في تصريح لـ«البيان»، إنه يجسد في فيلم «العميل صفر»، شخصية فرد أمن يسعى لأن يكون جيمس بوند، لتدور الأحداث في إطار كوميديا الموقف.

وتابع حسني: «حاولت تطوير نفسي بأكبر قدر خلال هذا العمل حتى يظهر للجمهور بصورة مختلفة، بالإضافة إلى أن وجود مجموعة من النجوم بجواري في العمل أعطتني دفعة للأمام وجعلتني بحالة من الشرف للوقوف إلى جوارهم».

نضج فني

وعن الاختلافات التي طرأت عليه منذ بداية شخصية «سيد أبو حفيظة» وحتى الآن، قال: «تعلمت الكثير من الأشياء، سواء على مستوى الأخطاء أم التقنيات الفنية، وتطورت كثيراً واختياراتي الفنية تغيرت أيضاً وأصبحت في حالة من النضوج».

وعن أعماله في رمضان المقبل بعد غياب العام الماضي، قال حسني، «استعد لتقديم مسلسل في رمضان المقبل، وما زلنا قيد تطوير الفكرة، ولكن تم الاتفاق على الأساسيات بها». وينافس فيلم «العميل صفر» في سباق ماراثون أفلام الصيف، عدد من الأعمال الأخرى منها «مرعي البريمو»، «وش في وش».