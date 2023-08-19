تشييع المطرب أحمد الشوكي إلى مثواه الأخير

المصدر: البيان

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شيعت جنازة الفنان الشعبي أحمد الشوكي، عقب صلاة الجمعة، في بني مزار بمحافظة المنيا، في حضور عائلته وأصدقائه وأبناء قريته وفق صحف مصرية.

وكان مدير أعمال الفنان أحمد الشوكي، حسام عزت، أعلن خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: «البقاء لله، أخويا الفنان أحمد الشوكي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأثار خبر وفاته حزن الكثير من محبيه ومتابعيه، إذ يعد واحدًا من أشهر نجوم الغناء الشعبي في فترة التسعينيات، وصاحب أغنية «أعملك ايه حيرتني»، ورغم نجاحه إلا أنه لم يستمر طويلًا وقرر الابتعاد عن الفن.

وبدأ أحمد الشوكي، مشواره في مجال الفن في ثمانينيات القرن الماضي، وكانت انطلاقته الحقيقية مع ألبومه الغنائي الأول «أعملك ايه» في بداية التسعينيات، وكانت له تجارب قليلة في مجال التمثيل خصوصًا في الأعمال المسرحية.

وتوقف أحمد الشوكي، عدة سنوات عن الغناء وابتعد عن مجال الفن، وكان قد قرر مؤخرًا العودة مرة أخرى ولكن لم يمهله القدر تنفيذ ذلك.