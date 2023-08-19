أمينة خليل: كواليس «وش في وش» مرح وبهجة

المصدر: القاهرة - البيان

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تعود الفنانة أمينة خليل للسينما بعد عامين من الغياب، عبر فيلم «وش في وش»، الذي تم طرحه حديثاً في دور العرض المصرية، ويشاركها ببطولته كل من الفنان محمد ممدوح ومحمود الليثي، وأحمد خالد صالح، وبيومي فؤاد، وأنوشكا، وأسماء جلال ومن تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

ووصفت خليل هذه التجربة السينمائية بأنها من أهم تجارب حياتها الفنية، معبرة في تصريحات لها، على هامش العرض الخاص لفيلم «وش في وش» عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل، إضافة إلى حالة المرح والبهجة التي حملها العمل في الكواليس.

وعن عملها غير مرة مع الفنان محمد ممدوح قالت: «حين وجدت أن العمل به محمد ممدوح وافقت على الفور ولم أتوانَ لحظة، فهو فنان غير أناني ويساعد الممثل على أن يخرج أفضل ما لديه، إضافة إلى كونه صديقي وزميلي وأحبه جداً». وعن تقديمها غير عمل يناقش القضايا الزوجية في الفترة الماضية، قالت خليل، «لم أختر أن أقدم أدواراً تخص مشكلات المتزوجين واحداً تلو آخر، الأمر حدث عن طريق المصادفة ولكن هناك اختلافاً أن أحدهما يناقش القضايا بشكل درامي والفيلم يتناولها من جانب كوميدي».

وعن أعمالها المقبلة، أكدت خليل أنها حتى الآن لم تقم باختيار أي أعمال جديدة، مشيرة إلى أنها ستأخذ قسطاً من الراحة بعد مشاركتها في فيلم «وش في وش».

وعن القضية التي يناقشها الفيلم، قالت إن العمل يتناول قصة تدخل أطراف مختلفة في المشكلات الزوجية وما يؤدي إليه من مشكلات ويؤدي إلى نهايات سيئة.

ويشارك في الموسم السينمائي في مصر عدد من الأفلام منها «مرعي البريمو»، و«وش في وش»، و«5 جولات»، و«العميل صفر»، و«ع الزيرو».