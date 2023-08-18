اشتهر بأغنية «أعمل لك إيه».. وفاة المطرب المصري أحمد الشوكي

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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توفي، اليوم، المطرب المصري أحمد الشوكي، الذي اشتهر بأغنية «أعمل لك إيه» في حقبة التسعينيات.

وأعلن حسام عزت، مدير أعمال الفنان الراحل، خبر وفاته، قائلاً عبر حسابه على «فيسبوك»: «البقاء لله، أخويا الفنان أحمد الشوكي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».

بدأ أحمد الشوكي مشواره الفني عام 1985، وكان أول ألبوم فني له «أعمل لك إيه» عام 1991، ثم طرح العديد من الألبومات الشعبية.

واقتحم عالم التمثيل عام 1993 إلى جانب الفنانة ميمي جمال والفنان حسين الشربيني بمسرحية «احترس من الشوادر»، ثم شارك في فيلم «الشبر ونص» مع الفنان الكبير حسن حسني، وفي الدراما التلفزيونية قدَّم مسلسل «قمر».

الجدير بالذكر أن الشوكي كان قد ظهر قريباً في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة والإعلامية الشهيرة إسعاد يونس، وذلك بعدما ابتعد عن الأضواء فترة طويلة.