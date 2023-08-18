مادونا: دخولي المستشفى جعلني أكثر تصميماً على مساعدة الآخرين

المصدر: لندن ــ د ب أ

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أكدت مغنية البوب الأمريكية الشهيرة، مادونا، أن وعكتها الصحية الأخيرة التي استلزمت دخولها المستشفى جعلتها «أكثر تصميماً على مساعدة الآخرين».

وحضت مادونا جمهورها على التبرع لجمعية خيرية تساعد الأطفال الأيتام في دولة مالاوي الأفريقية، وذلك بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ65 أول من أمس ، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقالت المغنية الأمريكية في مقطع فيديو نشر على موقع «رايزينج مالاوي»، الذي شاركت مادونا في تأسيسه: «بعد دخولي المستشفى، أخيراً، أصبحت أكثر تصميماً على مساعدة الآخرين». وأضافت: «مع وجود أكثر من 50 % من سكان مالاوي دون سن 18 عاماً، فإن الحاجة إلى المساعدة هائلة».

وتابعت: «أفضل هدية يمكنني طلبها في عيد ميلادي هي أن تدعموا رفع مستوى عمل مالاوي في مجال الرعاية الصحية للأطفال».

وبسبب عدوى بكتيرية شديدة اضطرت أيقونة البوب إلى قضاء عدة أيام في العناية المركزة يونيو الماضي، وأرجأت جولتها العالمية، التي كانت مقررة في الأصل منتصف يوليو الماضي.

وكان الموقع الرسمي للنجمة العالمية أعلن عن عودتها إلى المسارح عبر إعادة جدولة حفلاتها المؤجلة في أمريكا الشمالية، مع الإبقاء على تواريخ جولتها الأوروبية المقررة 14 أكتوبر المقبل، منطلقة من لندن لتشمل بلجيكا والدنمارك والسويد وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا. على أن تستتبعها جولة أمريكا الشمالية التي كان من المفترض أن تبدأ 15 يوليو الماضي من فانكوفر، كندا، فتم تأجيلها إلى 13 ديسمبر بحيث تنطلق من بروكلين وتنتهي في مدينة مكسيكو أبريل المقبل.