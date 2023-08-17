يمنعه من الجلوس.. علي الحجار يكشف أعراض مرضه

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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كشف المطرب المصري علي الحجار عن إصابته بمرض يمنعه من الجلوس أو الوقوف مدة طويلة، موضحاً أنه يعاني مشكلة في الظهر.

وأكد، أمس، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج «لدي أقوال أخرى» عبر إذاعة «نجوم إف.إم»، أنه على الفنان، سواء أكان مطرباً أم ممثلاً، أن يكون واعي العقل أثناء ظهوره أمام الجماهير، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من عقله يكون في عالم آخر.

وقال إن ما لا يعرفه البعض أن الأطباء منعوه أن يجلس أو يقف فترة طويلة، لافتاً إلى أنه يقف على المسرح للغناء 3 ساعات خلال فاصلين، وكل فاصل ساعة ونصف الساعة.

وأضاف أنه بمجرد رؤيته للجمهور لا يشعر بأي ألم، مؤكداً أن وقوفه أمام الجمهور يجعله في حالة أخرى ويمنحه إحساساً آخر بالأغنية.

وذكر أن بداية تاريخ احترافه من أول فرقة التخت العربي قبل التعرف إلى الأستاذ بليغ حمدي سنة 1974، مبيناً أنه يعمل في مجال الغناء منذ 50 سنة، تعاون خلالها مع نجوم كبار في الشعر والتلحين، أمثال كمال الطويل، وحلمي بكر، وعبد الرحمن الأبنودي، وسيد حجاب.