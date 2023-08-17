نوع جديد من الثعابين يحمل اسم نجم هوليودي شهير

المصدر: البيان

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أطلق علماء في البيرو على نوع جديد من الثعابين اسم، الممثل الأميركي، هاريسون فورد، تقديراً منهم لجهود نجم "إنديانا جونز" في الحفاظ على البيئة.



وقالت جامعة سان ماركوس الوطنية، الأربعاء، إن "الأفعى التي يبلغ قطرها 40 سنتيمتراً، اكتُشفت لأول مرة في مايو 2022 في حديقة أوتيشي الوطنية.



لكن لم يستنتج الباحثون في البداية، أنها نوع غير معروف من الأفاعي سابقاً.



ووفقا لموقع الحرة أُطلق على هذا النوع ذي اللون البني المصفرّ مع بقع سوداء وبطن أسود وعيون نحاسية، الاسم العلمي "تاكيمينويديس هاريسونفوردي".



وعُثر على هذا النوع من الثعابين لأول مرة من جانب فريق باحثين، بقيادة عالم الأحياء الأميركي الألماني إدغار لير، الذي أكد أن النوع الجديد أصبح يحمل اسم "فورد" تقديراً لنشاط النجم الهوليوودي في القضايا البيئية.

وأضاف: "اكتشفت أن هاريسون فورد وافق على استخدام اسمه من خلال استشارة أجرتها (منظمة الحفظ الدولية)"، وهي منظمة غير حكومية.



ولفت لير إلى أن الثعبان اكتُشف في منطقة لا يمكن الوصول إليها إلا بطائرة مروحية، موضحا أن العلماء في فريقه احتاجوا "7 أيام للعثور عليه".



وأضاف أن هذا الثعبان "غير مؤذ للبشر لكنه مفيد في صيد الضفادع والسحالي".



وقاد لير فريقاً من الباحثين من جامعة سان ماركوس الوطنية وجامعة فلوريدا الدولية وجامعة إيلينوي ويسليان. ونشرت مجلة "سالاماندرا" الألمانية المختصة بعلم الزواحف، الثلاثاء، دراسة عن اكتشاف هذا الثعبان.