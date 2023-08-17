الفنانة عايدة رياض تكشف عن معاناتها مع السرطان

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة عايدة رياض عن تجربتها ومعانتها مع مرض السرطان وكيف عاشت الألم حينها وما اكتسبته من هذه المحنة.

وقالت عايدة رياض، خلال تصريحات تليفزيوني أنها أصيبت بالسرطان عام 2015 قبل شفائها منه، قائلة: صعب أشرح أحاسيسي وقتها ولكن اتخضيت وما أعلنتش إلا بعد 3 سنين كنت فاكرة إني هتكل على الله وكنت عايشة في حالة رعب، لكن ربنا بيدي البلاء ويدينا حاجات حلوة مش عارفين قيمتها يدينا سكينة ونسيان أو القناعة وعزة النفس حاجات مش إحنا اللي بنصنعها كل واحد بيدي له حاجات جميلة مش بنقدرها.

وأضافت عايدة رياض: ساعة المرض الواحد بيقرب لربنا، وطول الوقت موجود جوايا إن فيه ربنا ولكن لما تدخلي في محن بتتقربي أكتر لربنا والمرض عرفني إن مفيش أي حاجة في الحياة تستاهل، وكنت بحس إن ربنا إداني كتير بعد ما انفصلت اشتغلت وعملت نفسي واللي حواليا اللي محتاج ركزت نفسي وما بقتش محتاجة لأي حد ولما تعبت مبقتش محتاجة لحد.