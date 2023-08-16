كلارنس إيفانت يودّع الموسيقى السوداء

المصدر: نيويورك - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي في لوس أنجليس عن 92 سنة كلارنس إيفانت، أحد أقطاب القطاع الموسيقي الأمريكي والملقب «عرّاب الموسيقى السوداء»، على ما أعلنت عائلته الاثنين.

وأفاد ابناه نيكول وأليكس إيفانت، في بيان، بأنّ كلارنس «توفي بسلام في منزله» الأحد.

وكانت زوجته جاكلين إيفانت (81 سنة) قُتلت في ديسمبر 2021، في إطلاق نار خلال عملية سطو تعرض لها منزل الزوجين في بيفرلي هيلز.

وكانت ابنة الزوجين نيكول أفانت دبلوماسية أمريكية سابقة، وهي متزوجة من المدير العام لشركة «نتفليكس» تيد ساراندوس.

وقالت العائلة في البيان «تحت قيادته الثورية في المجال الموسيقي، بات كلارنس معروفاً بلقب العراب الأسود في الأوساط الموسيقية والترفيهية والسياسية والرياضية».

وكلارنس إيفانت مولود في 25 فبراير 1931 في إحدى بلدات ولاية كارولينا الشمالية، وهو الأكبر من بين أشقائه الثمانية.

وعندما كان مراهقاً، انتقل إلى نيوجيرسي، وبات مديراً لنادٍ موسيقي في نيوارك، قبل أن يصبح تلميذاً لجو غلايزر، مدير أعمال لويس أرمسترونغ.

ونجح سريعاً في تبوّؤ صدارة المجال الموسيقي الأمريكي الأفريقي، مما أتاح لعدد كبير من الفنانين الهرب من العنصرية والتمييز. وقد حظي أداء كلارنس بإشادات من نجوم على غرار جاي زي، بي ديدي، كوينسي جونز، سنوب دوغ، وحتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. كما أشاد بيل وهيلاري كلينتون، في بيان الاثنين بمَن وصفاه الشخصية «الإيجابية» و«النموذج الذي يُحتذى به».