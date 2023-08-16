مارتا أرخيريتش تلغي حفلتين في النمسا وألمانيا

المصدر: برلين - أ ف ب

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ألغت عازفة البيانو الشهيرة مارتا أرخيريتش من جديد حفلتين كان من المرتقب أن تحييهما في النمسا وألمانيا، لأسباب صحية، على ما أفاد منظمو الحدثين الموسيقيين، أول من أمس الاثنين.

وكان يُفترض أن تشارك أرخيريتش (82 عاماً) المولودة في بوينس آيرس والحائزة الجنسية السويسرية، في جولة صيفية لأوركسترا «ويست إيسترن ديفان»، التي أسسها قائد الأوركسترا الشهير دانييل بارنبويم.

وكانت أرخيريتش ألغت خلال الأسبوع الفائت حفلتين، إحداهما في كولونيا في غرب ألمانيا، والثانية ضمن مهرجان لوسيرن في سويسرا، وذلك بداعي المرض أيضاً، مع أنها كانت أعربت عن أملها «في الشفاء سريعاً» ومواصلة الجولة، لكنّ ذلك لم يحصل، على ما أشار المنظمون في البيان. وسيحل محلها الألماني من أصل روسي إيغور ليفيت مجدداً في الحفلتين الموسيقيتين المقررتين في 17 أغسطس ضمن مهرجان سالسبورغ في النمسا وفي 19 أغسطس في برلين.

وكانت مارتا أرخيريتش، التي بدأت بالعزف على البيانو في سن الثالثة، أحيت أول حفلة موسيقية لها مع أوركسترا في الثامنة. وسنة 1955 انتقلت مع عائلتها إلى أوروبا، حيث حققت تقدماً كبيراً، إلى جانب أعظم عازفي البيانو في القارة. وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تغلّبت على مرض السرطان، لكن في عام 2017، اضطُرّت لإلغاء سلسلة من العروض الموسيقية لأسباب صحية.