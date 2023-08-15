الفنان أحمد شيبة ناعياً والدته: «كسرتيني يا أمي»

المصدر: البيان

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شارك الفنان أحمد شيبة، جمهوره، صورة لوالدته أثناء الصلاة، إذ توفيت مساء الإثنين، وذلك بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

ونشر «شيبة» صورة لوالدته عبر «فيسبوك» قائلا: «أمي في ذمة الله.. حياتي وعمري كله راحت مني.. كسرتينى يا أمي، إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله وحده الله يرحمك يا نور عينى ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويصبرني على فراقك».

وكشف نجل أحمد شيبة، عن تفاصيل الحالة الصحية لجدته، مؤكدًا أنها في حالة حرجة، وذلك بِنَاء على حديث الأطباء وأفراد الطاقم الطبي المختصين بمتابعة حالتها.

وقال محمود، إنه يتمنى الشفاء لجدته، وطالب من جمهور والده أحمد شيبة ومحبي جدته الدعاء لها بالشفاء، للخروج من وعكتها الصحية سريعًا.