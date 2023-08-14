متكئاً على عكاز.. أول ظهور لفنان شهير بعد غياب طويل "فيديو"

المصدر: البيان

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بعد فترة غياب ظهر الفنان عبد الله مشرف في دار الأوبرا المصرية ، متكئًا على عكاز وبوجه شاحب، ويبدو أنه يمر بأزمة صحية وفق القاهرة 24.

وكان عبد الله مشرف قد تحدث عن سبب غيابه عن الساحة الفنية، قائلاً: إنه حاليًا يمكث بالمنزل، وأن الأعمال التي تعرض عليه قليلة، ولم يجد عملًا يحمسه للعودة للجمهور مرة أخرى، ولكن رغم ذلك فهو لم يفكر في اعتزال الفن إطلاقًا، معللًا: بقيت قاعد في البيت ومبشتغلش، بس عمري ما فكرت في الاعتزال.

وأضاف: هعتزل ليه وأنا فنان، ولي شغلي ولسه قادر على العطاء، بس حاليًا مليش مزاج للشغل، إن شاء الله أرجع للجمهور قريب، بعمل يليق بهم.. وشكرًا لكل من تواصل معي وسأل عني في الفترة الأخيرة.

والفنان عبد الله محمد عبد الله من مواليد 1942م، حصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968م، ثم عُين في مسرح الطليعة وقدم العديد من المشاهد الصغيرة في بعض الأعمال المسرحية منها"عفاريت من ورق" و"الناس الطيبة" و"ليالي شهرزاد" و"الدندرمة".

وشارك الفنان محمد صبحي في بطولة العديد من المسرحيات منها "أنت حر" و"الهمجي" و"وجهة نظر" و"تخاريف" و"لعبة الست" و"كارمنط.

وقدم عدداً من المسلسلات منها "رجل خطير جدا" و"على هامش السيرة"، ثم بدأت شهرته تتصاعد من خلال المسلسل الاجتماعي الكوميدي "يوميات ونيس" ثم شارك في "زيزينيا" و"أبو ضحكة جنان" و"أولاد الشوارع" و"العمة نور" و"فارس بلا جواد".

بعد غياب … عبد الله مشرف علي عصا في ختام المهرجان القومي للمسرح pic.twitter.com/zwUjBulqdz — صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) August 14, 2023