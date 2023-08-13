بم رد رشوان توفيق على شائعة وفاته؟

المصدر: البيان

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انتشرت شائعة وفاة الفنان القدير رشوان توفيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان القدير رشوان توفيق، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: "الحمد الله، والله الناس بيكتبوا كتير وبيقولوا مات، ربنا يديني الصحة، وأنا بصحة وعافية، الحمد لله رب العالمين ربنا يحفظنا".

وتابع:" والله من سنين طويلة فيه ناس بيعملوا شائعات على الفنانين باستمرار، يعني رحمة الله عليها الفنانة رجاء الجداوي زمان كلمتني علشان مكتوب عني إني مت، وبعد كده كتبوا عن عادل إمام، وغيره من الفنانين، وكلنا هنلقى الله، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وكل من عليها فان، ربنا يدي أولادنا وأحفادنا الصحة يارب".

وانتشرت في الفترة الأخيرة شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة الفنان رشوان توفيق، وهو الأمر الذي استنكره الفنان بشكل كبير.