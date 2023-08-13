مسلسل سوري يقتحم عالم الذكاء الاصطناعي

المصدر: دمشق - رويترز

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يخوض المخرج محمد عبدالعزيز تجربة رائدة بتقديم أول مسلسل سوري يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي ليفتح آفاقاً جديدة أمام المشاهدين وصناع الدراما التلفزيونية محلياً وعربياً.

مسلسل «البوابات السبع» يقطع رحلة عبر الزمن مستشرفاً دمشق بعد 300 عام من خلال مجموعة تعيش في عام 2322 بمنطقة سورية محرّمة ومحظور على سكانها دخول دمشق لأسباب تتعلق بماضيها. ولأن بوابة دمشق من البوابات الذكية جداً التي لا تسمح بدخول أي شخص غير مصرح له، تلجأ المجموعة للاستعانة بأحد قراصنة الإنترنت للعودة بالزمن لتغيير مصيرها عبر الذكاء الاصطناعي، فيبحث أفرادها عن سر يختبئ خلف واحدة من البوابات السبع وهو سر الخلود وإدارة الزمان. المسلسل من بطولة غسان مسعود وسلاف فواخرجي ورنا ريشة وجيانا عنيد وعبدالفتاح المزين ومصطفى المصطفى، ويُصوّر في العاصمة السورية.

وقال عبدالعزيز إن الذكاء الاصطناعي في العمل سيشكل جزءاً من جوهر الدراما ويمثل صراعاً بين المبرمجين المتحكمين بمصائر معينة وبين الإنسان وسعيه إلى الخلود والكمال.

وشرح عبدالعزيز أنه استخدم الذكاء الاصطناعي كتقنية في لقطات بصرية لنوع من الطاقة المنبعثة من هؤلاء الأشخاص وكذلك تكوين تصور بصري لدمشق في 2322 وللبوابة السابعة في المستقبل البعيد في العاصمة.

واعتبر عبدالعزيز أن «هذه فكرة جديدة في الدراما السورية لكنها مستخدمة عالمياً ضمن أعمال الخيال العلمي».

عثرة تكنولوجية

ورغم ما ساهمت فيه التكنولوجيا من تطور تبقى بعض المشكلات المرتبطة باستخدامها والتي صادفت صناع المسلسل لإتمام مسعاهم ومن بينها البيانات والأخبار المتداولة عبر الإنترنت والشبكات المعلوماتية عن سوريا.