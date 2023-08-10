الممثل الكوري الجنوبي لي جونغ سوك: دبي مدينة المستقبل

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب الممثل الكوري الجنوبي لي جونغ سوك عن سعادته بزيارة دبي، التي وصفها خلال لقاء مع معجبيه بأنها «مدينة المستقبل». وقال سوك: «السماء في دبي جميلة أثناء الليل، والأجواء لطيفة جداً». وجاء معجبو سوك من جميع أنحاء الإمارات إلى دبي لمشاركة لحظة تذكارية مع الممثل الكوري الجنوبي البالغ من العمر 33 عاماً.

وشارك معجبو سوك عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو، حيث شوهد سوك في أماكن مختلفة في الإمارة، بما في ذلك مطار دبي الدولي، حيث بدا أنيقاً في بدلة، وقام بتسلية معجبيه بالألعاب والأغاني وحركات الرقص.

ونشر سوك عبر صفحته على «إنستغرام»: «استمتعت برؤية برج خليفة ومشاهدة عرض النافورة». يشار إلى أن لي جونغ سوك ممثل وعارض أزياء كوري جنوبي، ظهر لأول مرة في 2005 في الفيلم القصير «تعاطف»، كما ظهر أيضاً في إعلانات لشركات عدة. وأيضاً فاز بجائزة أفضل ممثل جديد في جوائز كي بي إس لدراما، لمسلسل «المدرسة 2013».