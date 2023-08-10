رابح صقر ينعى عازفاً سعودياً وتضارب الأنباء حول سبب الوفاة

المصدر: البيان

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نعى الفنان السعودي رابح صقر عضو فرقته الموسيقية سعد الهليل.

وأعلن صقر، عن وفاة عضو فرقته الإيقاعي وهو في الثلاثينات من عمره، بشكل مفاجئ مختنقا أثناء نومه، حيث شارك صورة للراحل بالأبيض والأسود.

وأعلن عن وفاة سعد الهليل، عضو فرقة رابح صقر (35 سنة) صبيحة اليوم الأربعاء وفق موقع الفن.

وكتب الفنان رابح صقر: "إنا لله وإنا إليه راجعون. سعد الهليل في ذمه الله. الله يغفر له ويرحمه ويصبر أهله وذويه".

وقد نعت الفنانة الإماراتية أحلام الفقيد فكتبت: "اللهم اغفر لعبدك سعد الهليل وارحمه وادخله جناتك، والله يعوضه بشبابه عندك يا رب العالمين، وصبر أهله وذويه لاحول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا اليه راجعون".

وتضاربت الأنباء عن سبب الوفاة فهناك من يقول باختناق العازف أثناء نومه، بعد اندلاع حريق في منزله، لكن هذه الأخبار ليست رسمية إلى حد الساعة، وكثير من الأخبار قالت إنه تعرض لأزمة صحية ودخل إلى المشفى، في حين قالت أخبار إنه تعرض لحادث وتُوفي بعدها.