وفاة الفنانة المصرية منحة زيتون

المصدر: البيان

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توفيت اليوم الفنانة المصرية منحة زيتون، عن عمر ناهز 63 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وكتب الحساب الرسمي للراحلة عبر موقع فيس بوك:" لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى.. ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون البقاء والدوام لله.. بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره توفت الفنانة منحة زيتون.. وصلاة الجنازة ظهرا بمسجد النور بالعباسية.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

ولدت الراحلة منحة زيتون في القاهرة عام 1960، وتخرجت من جامعة عين شمس قسم آداب فرنسي، شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام كان أولها فيلم "سرقات صيفية" عام 1988، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها كناريا وشركاه، عفاريت السيالة، فارس بلا جواد، وأهم أعمالها في السينما هي همام في أمستردام، جاءنا البيان التالي، سكوت هنصور، الشوق.