الفنانة آمال ماهر تجري عملية جراحية عاجلة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت المطربة مروة نصر على قيام الفنانة آمال ماهر بإجراء عملية جراحية عاجلة بسبب وعكة صحية عاجلة.

ونشرت مروة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لـ آمال ماهر معلقة عليها: آمال ماهر بتعمل عملية حرجة ادعوا لها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها ألف سلامة عليكِ يا حبيبتي إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لكل اللي بيحبوكي".

وكانت آمال ماهر قد أجرت في وقت سابق مناقشة مفتوحة مع الجمهور، من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأجابت عن بعض أسئلة المتابعين لديها.

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة آمال ماهر كان أثناء حفل تخرج ابنها عمر، إذ نشرت مجموعة من الصور على حسابها بموقع الصور الشهير إنستجرام، وكتبت معلقة: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، مبروك يا حبيبي.. أنا فخورة بيك وده أسعد يوم في حياتي".