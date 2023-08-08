الموسيقار أمين بودشار يحوّل الجمهور إلى مطربين

المصدر: الرباط - رويترز

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قرر الموسيقار المغربي أمين بودشار أن يتوقف مؤقتاً عن عمله كمهندس إحصاء، ويتفرغ لمشروع موسيقي حوّل فيه الجمهور من مجرد متلقٍ إلى مطرب بامتياز.

وسطع نجم بوشار وفرقته مؤخراً في المغرب والعالم العربي بعد نجاح تجربته المعتمدة على تشارك الأداء مع الجمهور في الحفلات، حيث تعزف الفرقة الموسيقية ألحان الأغاني العربية والمغربية بتوزيع حديث بينما يتحول الحاضرون إلى كورال يتغنى بالكلمات.

وقال بودشار: «بالصدفة اكتشفت أن الجمهور متعطش للموسيقى الطربية الجميلة، لم أبحث لأقارن بين موسيقى أمس والموسيقى السائدة حالياً في السوق، وجدت كما لو أن الجمهور كان يبحث عن شيء ضائع منه وهكذا حصل التجاوب بيني وبينه».