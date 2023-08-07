للمرة الأولى.. دويتو يجمع ماجد المهندس وأصالة

المصدر: البيان

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أُطلق قبل أيام دويتو غنائي بعنوان "الحب الأبدي" جمع للمرة الأولى الفنان العراقي ماجد المهندس والفنانة النجمة أصالة، من كلمات الشاعر فائق حسن، زوج أصالة ومدير أعمال ماجد المهندس.

وقال ماجد المهندس إنه يقدم هذه الشراكة بشكل جديد لجمهوره، وكله أمل في أن يكون وُفّق بهذه التجربة التي يصفها بـ “الخاصة والمميزة".

بدورها، أعربت أصالة عن سعادتها البالغة بهذه الشراكة الفنية الجديدة مع المهندس، مضيفة: "عادة لا أخفي مشاعري ولا أتكلم بما يجول في خاطري على الملأ، لكن زوجي فائق أراد اليوم أن يقدم مشاعره بهذا الأسلوب الراقي، وتوج هذا العمل بوجود ماجد المهندس معي".

أما عرّاب العمل الشاعر والمخرج العراقي فائق حسن فقد أكد أن هذا الدويتو الغنائي لم يكن لينجح لولا تضافر جهود جميع من شارك به.

من جهة أخرى يستعد الفنان ماجد المهندس، لإحياء حفل غنائي ساهر له في العاصمة الإنجليزية لندن، يوم 19 أغسطس الجاري.

وسيقدم في الحفل جديد أغانيه من الألبوم الأخير وهي: (بديت أطيب، ودنا بالطيب، تمنيتك، الشتا يسأل، فرصة للتغيير، البارحة عندي، قوس الربابة، الله لا يقطعها عادة، يحن القلب).

وتصدَّرت أغاني ألبوم الفنان ماجد المهندس، "ترند" موقع الفيديوهات يوتيوب بالسعودية، بعد مرور أسبوع على طرحها. وقد احتلت أغنية بديت أطيب (الرئيسية) المرتبة الأولى في ترند يوتيوب وفي المرتبة الثانية أغنية ودنا بالطيب.