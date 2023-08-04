«بيت ذا هيت دبي» .. موسيقى وإبداع ومرح

المصدر: دبي ـــ البيان

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تحتضن مسارح «ذا أجندا» في مدينة دبي للإعلام هذا الصيف، حفلات موسيقية متميزة، بمشاركة نخبة من أبرز فناني المنطقة، في إطار فعاليات «بيت ذا هيت دبي 2023».

وتحيي فرقتا «شارموفرز» و«أوتوستراد» في مسارح «ذا أجندا» في مدينة دبي للإعلام 12 أغسطس الجاري، ضمن سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» الموسيقية، حفلاً فنياً مليئاً بالموسيقى والإبداع، ليعيش جمهور دبي أجواء حافلة بالمتعة والمرح.

واشتهرت فرقة «شارموفرز» بأعضائها الموهوبين الذين عرفوا بأعمالهم الموسيقية ذات التركيبة العربية الممزوجة بنغماتٍ لاتينية مع موسيقى «الفانك» و«الريغي»، فيما تأخذ فرقة «أوتوستراد» الجمهور في رحلةٍ موسيقية ممتعة مع أغنياتها الشهيرة التي تتمحور حول مشاعر الحب والأمل ومواجهة التحديات في الحياة اليومية.

وستقدم الفرقتان لجمهور دبي أروع أعمالهما الفنية التي يحبها ويتفاعل معها، ليعيشوا ليلة مليئة بالحماس والترفيه.

وتقدم النجمة موضي الشمراني ودي جي أصيل، 19 أغسطس الجاري أروع أعمالهما الفنية، حيث يسافران بعشاق الموسيقى، في رحلة تنبض بالإيقاعات والأنغام المميزة. وسيكون محبّو الفرقة الموسيقية الشهيرة «ديسكو مصر» وفرقة موسيقى الروك «مسار إجباري» على موعد مع فرصة الاستمتاع بالحفل المباشر الذي تحييانه 1 سبتمبر المقبل، حيث تجمع سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» هاتين الفرقتين في «ذا أجندا»، لتتيح لعشاق الموسيقى قضاء أمسيةٍ لا تُنسى. وتعود سلسلة الحفلات الموسيقية «بيت ذا هيت»، بعد النجاح اللافت الذي حققته نسخة العام الماضي، لتقام هذا الصيف في صالات داخلية، بالتعاون مع «مفاجآت صيف دبي» و«سبوت لايت» و«أنغامي».