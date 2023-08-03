بايبي كاي تندد بـ«جنون السيلفي»

المصدر: روما - أ ف ب

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أعلنت المغنية الإيطالية بايبي كاي، التي تعرضت بالخطأ لإصابة نتيجة اصطدامها بإحدى معجباتها، الأربعاء، أنها اضطرت إلى وقف جولتها الموسيقية الصيفية، منددة بما وصفته بـ«جنون» التقاط صور السيلفي دون مراعاة سلامة الفنانين.

وأكدت بايبي كاي أنها تعرضت لـ«ضربة على جسدها» نتيجة اصطدام امرأة بها، في نهاية حفلة كانت مقامة الاثنين الفائت في تيرامو، في وقت كان يحتشد معجبوها حول حافلتها سعياً لالتقاط «سيلفي» معها.

وأوضحت المغنية البالغة 40 سنة والتي عانت صعوبة في التنفس إثر الحادثة، أنها نقلت إلى المستشفى، مما دفعها إلى وقف جولتها الموسيقية. وقالت المغنية إن «الأهم بالنسبة إلى الأشخاص هو التقاط الصور، لكن الوضع أصبح خطراً جداً»، مضيفة «إنه تصرف جنوني».